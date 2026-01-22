ಗುರುವಾರ, 22 ಜನವರಿ 2026
ಹೊಸಪೇಟೆ: ತಿಂಗಳೊಳಗೆ 1 ಕೋಟಿ ಲೀಟರ್‌ ನೀರು ನಗರಕ್ಕೆ ಪಂಪಿಂಗ್‌

ಎಂ.ಜೆ.ನಗರ, ಎಂ.ಪಿ.ಪ್ರಕಾಶ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 2 ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಭೂಮಿಪೂಜೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 22 ಜನವರಿ 2026, 1:46 IST
Last Updated : 22 ಜನವರಿ 2026, 1:46 IST
ತಲಾ ₹2.45 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು | ಇನ್ನೂ 2 ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಶೀಘ್ರ ಗುದ್ದಲಿಪೂಜೆ | ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಸಿದ್ಧ, ಬಳಿಕ ಶೇ 20ರಷ್ಟು ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಶಮನ
ಹಂಪಿ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದರ ಜತೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು
ಎಚ್‌.ಆರ್‌.ಗವಿಯಪ್ಪ ಶಾಸಕ
