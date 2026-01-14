ಬುಧವಾರ, 14 ಜನವರಿ 2026
ಹೊಸಪೇಟೆ| ರೈತರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 14 ಜನವರಿ 2026, 4:52 IST
Last Updated : 14 ಜನವರಿ 2026, 4:52 IST
ಹೊಸಪೇಟೆಯ ತನ್ನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಎಡಿಸಿ ಇ.ಬಾಲಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅವರು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದರು  
vijayanagara

