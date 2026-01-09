ಶುಕ್ರವಾರ, 9 ಜನವರಿ 2026
ಮೈಲಾರ: ಜಾತ್ರಾ ಸಿದ್ದತಾ ಸಭೆಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಚಿವ ದೂರ; ಸೌಲಭ್ಯ ಮರೀಚಿಕೆ

ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ 2ನೇ ದೊಡ್ಡ ಜಾತ್ರೆ
ಕೆ.ಸೋಮಶೇಖರ
Published : 9 ಜನವರಿ 2026, 2:10 IST
Last Updated : 9 ಜನವರಿ 2026, 2:10 IST
ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಮೈಲಾರ ಜಾತ್ರೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಗಮನಹರಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ನೀಡಬೇಕು
ಎಂ.ಬಿ. ಕೋರಿ ಮೈಲಾರ ನಿವಾಸಿ
MailaralingaJamir Ahamad Khan

