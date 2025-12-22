ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 50, 67ರ ಪ್ರಸ್ತಾವಕ್ಕೆ ಗಡ್ಕರಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ: ಸಂಸದ ತುಕಾರಾಂ

<p><strong>ಹೊಸಪೇಟೆ:</strong> ‘ಸಂಸತ್ ಕಲಾಪದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭೂಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ, ಎನ್ಎಚ್ 50 ಮತ್ತು 67ರ ಹಲವು ಪ್ರಸ್ತಾವಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಸಂಸದ ಇ.ತುಕಾರಾಂ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕಮಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಕಾರಿಗನೂರು, ಜಿಂದಾಲ್, ಕೆಪಿಸಿ, ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಮೋತಿ ಫ್ಲೈಓವರ್ಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕ್ಯಾಸಿನಕೇರಿ, ಕೆಲವು ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆಗಳು, ಒಳಚರಂಡಿ, ಕಾನಹೊಸಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿನ ಅಪಘಾತ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಹಣಕಾಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಅನ್ಯಾಯ <br />ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಜಿಎಸ್ಟಿ ಪಾಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಫಲ ಸಹ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಜಲಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ಬಾಕಿ ಇರುವ ₹13,005 ಕೋಟಿ ಬಿಡುಗಡ ಮಾಡುವ ಭರವಸೆ ಸಹ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸದರು ಹೇಳಿದರು.</p>