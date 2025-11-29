ಹೊಸಪೇಟೆ: ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಶಾಂತಿಯ ಪಾಠ

<p><strong>ಹೊಸಪೇಟೆ (ವಿಜಯನಗರ):</strong> ಇಲ್ಲಿನ ಚಿತ್ತವಾಡ್ಗಿಯ ನರ್ಬದಾ ದೇವಿ ಸ್ಮಾರಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ (ಎನ್ಡಿಎಂಎಸ್) ಶುಕ್ರವಾರ ಆಂತರಿಕ ಶಾಂತಿ ಪಡೆಯುವ ಬಗೆ ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ವಿವಿಧ ಶಾಲೆಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ವಿನೂತನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ನಂದಿಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹೇಶ್ವರ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮತ್ತು ನಗರದ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಈಶ್ವರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಮಾನಸ ಅಕ್ಕ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು, ಧ್ಯಾನ, ಮನಶ್ಯಾಂತಿಯ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿಸಿದರು. ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದ ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಶ್ರಮವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದರು.</p>.<p><strong>ಶಾಂತಿಯ ನಾನಾ ಬಗೆ:</strong> ಧ್ಯಾನ, ಮನೋನಿಗ್ರಹ, ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಎಂದರೇನು, ಅದು ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸುಮಾರು 15 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯಿತು. ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಯ ಸುತ್ತ ಕಡ್ಡಿ ಆಡಿಸುತ್ತ ನಿನಾದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, ಶಾಂತಿಯ ತರಂಗ ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವಿಧಾನವನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯೊಬ್ಬಳು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಳು.</p>.<p>ಒಂದು ಕೊಠಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೇ ಮೀಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಸಪ್ತ ಚಕ್ರಗಳ ವಿವರ ಸಹಿತ ಭೂಮಂಡಲವನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಮನಸ್ಸು, ದೇಹವನ್ನು ಸದೃಢವಾಗಿ ಇಡುವ ವಿಧಾನ ತೋರಿಸಿಕೊಡಲಾಯಿತು. ವಿವಿಧ ಶಾಲೆಗಳಿಂದ ಬಂದ ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡು ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ಅನುರಾಧಾ ಈಶ್ವರನ್, ಹಿರಿಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯಿನಿ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಾಗರಾಜ್ ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>