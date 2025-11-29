ಶನಿವಾರ, 29 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictvijayanagara
ADVERTISEMENT

ಹೊಸಪೇಟೆ| ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ: ಕೃಷ್ಣ, ರೇಷ್ಮಾ ಮಿಂಚು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 29 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:58 IST
Last Updated : 29 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:58 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಪುರುಷರ 400 ಮೀಟರ್ ಓಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಗೌಡ ಮತ್ತು ಡಿವೈಎಸ್‌ಪಿ ಟಿ.ಮಂಜುನಾಥ್‌ ಅವರನ್ನು ಎತ್ತಿ ಕುಣಿದಾಡಿದ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ

ಪುರುಷರ 400 ಮೀಟರ್ ಓಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಗೌಡ ಮತ್ತು ಡಿವೈಎಸ್‌ಪಿ ಟಿ.ಮಂಜುನಾಥ್‌ ಅವರನ್ನು ಎತ್ತಿ ಕುಣಿದಾಡಿದ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ 

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ

ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖಾ ಮಟ್ಟ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸಲು ಇಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳು ಸಹಕಾರಿ
ಬಿ.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ್‌ ಬಳ್ಳಾರಿ ಬಲಯದ ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್
PoliceHospete

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT