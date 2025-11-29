ಹೊಸಪೇಟೆ| ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ: ಕೃಷ್ಣ, ರೇಷ್ಮಾ ಮಿಂಚು

<p><strong>ಹೊಸಪೇಟೆ (ವಿಜಯನಗರ):</strong> ಇಲ್ಲಿನ ಡಿಎಆರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಪರೇಡ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಆರಂಭವಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಮೊದಲು ದಿನ ಪುರುಷರ 400 ಮೀಟರ್ ಓಟದಲ್ಲಿ ಹೊಸಪೇಟೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಗೌಡ, ಮಹಿಳೆಯರ 200 ಮೀಟರ್ ಓಟದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಠಾಣೆಯ ರೇಷ್ಮಾ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿ ದಿನದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಂಚು ಹರಿಸಿದರು.</p>.<p>400 ಮೀಟರ್ ಓಟದಲ್ಲಿ ಡಿಎಆರ್ನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದರು. 200 ಮೀಟರ್ ಓಟದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆಯ ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ ದ್ವಿತೀಯ, ಇಟಗಿ ಠಾಣೆಯ ಕೊಟ್ರಬಸಮ್ಮ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಹಿಳಾ ಶಾಟ್ಪಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟೂರು ಠಾಣೆಯ ಎಂ.ಮಂಜಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ, ಡಿಎಸ್ಬಿಯ ಆಶಾ ದ್ವಿತೀಯ, ಚಿಗಟೇರಿಯ ಸುಮಾ ಎನ್.ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದರು. ಡಿಸ್ಕರ್ ಥ್ರೋನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟೂರಿನ ಕಾಳಮ್ಮ ಜೆ. ಪ್ರಥಮ, ಹೊಸಪೇಟೆಯ ಕಮಲಾ ಬಿ.ಇ. ದ್ವಿತೀಯ, ಆಶಾ ಬಿ.ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪುರುಷರ ಜಾವೆಲಿನ್ ಥ್ರೋನಲ್ಲಿ ಹೊಸಪೇಟೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಗೌಡರ ಪ್ರಥಮ, ಡಿಎಸ್ಬಿ ಘಟಕದ ಪ್ರಭಾಕರ ಎನ್.ಎಲ್.ದ್ವಿತೀಯ ಮತ್ತು ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆಯ ಎಂ.ಎಸ್.ನದಾಫ್ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕವಿತಾ ಎಸ್.ಮನ್ನಿಕೇರಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ, ದೈಹಿಕ ಸದೃಢತೆ, ಒತ್ತಡ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಕ್ರೀಡೆಗಳು ಸಹಕಾರಿ ಎಂದರು. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಇಒ ನೊಂಗ್ಜಾಯ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಅಕ್ರಂ ಷಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು, ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಎಸ್.ಜಾಹ್ನವಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವು ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮೂರು ಉಪವಿಭಾಗಗಳ ಐದು ತಂಡಗಳು ಕ್ರೀಡಾ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದರು. ಪೊಲೀಸ್ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಎಎಸ್ಪಿ ಜಿ.ಮಂಜುನಾಥ್, ಮೂರೂ ವಿಭಾಗಗಳ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿಗಳು, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಇದ್ದರು.</p>.<div><blockquote>ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖಾ ಮಟ್ಟ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸಲು ಇಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳು ಸಹಕಾರಿ</blockquote><span class="attribution"> ಬಿ.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ್ ಬಳ್ಳಾರಿ ಬಲಯದ ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್</span></div>.<p><strong>ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಉತ್ಸಾಹ</strong> </p><p>ಪೊಲೀಸರು ಸದಾ ಖಾಕಿ ಧಿರಿಸಿನಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಇರುವವರು. ಆದರೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಅವರು ಡ್ರೆಸ್ ಮಿರಮಿರ ಮಿಂಚುತ್ತಿತ್ತು. ದೈನಂದಿನ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಅವರು ಪಾರಾದಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. 400 ಮೀಟರ್ ಓಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 200 ಮೀಟರ್ ಓಟದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಾಗ ಡಿಜೆ ಹಾಡು ಹಾಕಿ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದ ಬಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿತು. ಪೊಲೀಸರು ಸದಾ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮಾಧ್ಯಮದವರನ್ನೂ ತಮ್ಮೊಡನೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಮೆರೆದರು. ಪರೇಡ್ ಮೈದಾನ ಬೆಳಗಿನಿಂದ ರಾತ್ರಿಯವರೆಗೂ ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>