ಶನಿವಾರ, 14 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictvijayanagara
ADVERTISEMENT

ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ– ಕೆಳಸ್ತರದ ಜನರ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ: ಸಮದ್ ಕೊಟ್ಟೂರು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 14 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 12:44 IST
Last Updated : 14 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 12:44 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
vijayanagaraHampi ustav

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT