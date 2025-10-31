ಶುಕ್ರವಾರ, 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictvijayanagara
ADVERTISEMENT

ಪಟೇಲ್ ಜಯಂತಿ | ಹೊಸಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತಾ ಓಟ: ವಿನಯ್‌ ಪ್ರಥಮ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:14 IST
Last Updated : 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:14 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ವಿಜಯನಗರ: ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ವಿಜಯನಗರ: ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ
ವಿಜಯನಗರ: ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ವಿಜಯನಗರ | ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯ: ಮೂರು ಕ್ರೆಸ್ಟ್‌ಗೇಟ್‌ ತೆರೆದು ನೀರು ಹೊರಕ್ಕೆ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ವಿಜಯನಗರ | ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯ: ಮೂರು ಕ್ರೆಸ್ಟ್‌ಗೇಟ್‌ ತೆರೆದು ನೀರು ಹೊರಕ್ಕೆ
ವಿಜಯನಗರ | ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯ: ಮೂರು ಕ್ರೆಸ್ಟ್‌ಗೇಟ್‌ ತೆರೆದು ನೀರು ಹೊರಕ್ಕೆ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಇನ್ನೂ ಶೇ 90ರ ಗಡಿ ತಲುಪದ ಸಮೀಕ್ಷೆ: ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 16ನೇ ಸ್ಥಾನ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಇನ್ನೂ ಶೇ 90ರ ಗಡಿ ತಲುಪದ ಸಮೀಕ್ಷೆ: ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 16ನೇ ಸ್ಥಾನ
ಇನ್ನೂ ಶೇ 90ರ ಗಡಿ ತಲುಪದ ಸಮೀಕ್ಷೆ: ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 16ನೇ ಸ್ಥಾನ
vijayanagaraRunning

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT