ತುಂಗಭದ್ರಾ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯ ಗೇಟ್‌ ಎತ್ತುವ ಪ್ರಯೋಗ ಯಶಸ್ವಿ

<p><strong>ಹೊಸಪೇಟೆ</strong> (ವಿಜಯನಗರ): ತುಂಗಭದ್ರಾ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯ 18ನೇ ಕ್ರೆಸ್ಟ್ಗೇಟ್ನ್ನು ಇಡಿಯಾಗಿ ಎತ್ತುವ ಪ್ರಯೋಗ ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿತು.</p>.<p>‘50 ಟನ್ ತೂಕದ ಗೇಟ್ನ್ನು ಬಿಡಿಬಿಡಿಯಾಗಿ ತಂದು ಜೋಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಹಳೆಯ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ಬಳಸಿ ಗೇಟ್ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವ ಪ್ರಯೋಗ ನಡೆಸಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಎಲ್ಲ ಗೇಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಚೈನ್ಲಿಂಕ್ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚೆನ್ನೈಯಲ್ಲಿ ಅದು ತಯಾರಾಗಲಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಹಳೆ ಚೈನ್ಲಿಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಗೇಟ್ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>4, 20 ಮತ್ತು 27ನೇ ಗೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕ್ರೆಸ್ಟ್ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, 11 ಮತ್ತು 28ನೇ ಗೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಗೇಟ್ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಬಹುತೇಕ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>