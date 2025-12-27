ಶನಿವಾರ, 27 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ವಿಜಯನಗರ: ತುಂಗಭದ್ರಾ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗರ್ಡರ್‌ ಅಳವಡಿಕೆ ಕೆಲಸ ಆರಂಭ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 27 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 17:52 IST
Last Updated : 27 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 17:52 IST
ತುಂಗಭದ್ರಾ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯ 18ನೇ ಗೇಟ್ ಬಳಿಗೆ ತರಲಾದ ಗರ್ಡರ್‌  –ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ
ತುಂಗಭದ್ರಾ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯ 18ನೇ ಗೇಟ್ ಬಳಿಗೆ ತರಲಾದ ಗರ್ಡರ್‌  –ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ
ತುಂಗಭದ್ರಾ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯ 18ನೇ ಗೇಟ್‌ ಅಳವಡಿಕೆಯಾಗುವ ಸ್ಥಳ ಶನಿವಾರ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸಿತು –ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ
ತುಂಗಭದ್ರಾ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯ 18ನೇ ಗೇಟ್‌ ಅಳವಡಿಕೆಯಾಗುವ ಸ್ಥಳ ಶನಿವಾರ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸಿತು –ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ
ತುಂಗಭದ್ರಾ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯ 18ನೇ ಗೇಟ್‌ ಅಳವಡಿಕೆಯಾಗುವ ಸ್ಥಳ ಶನಿವಾರ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸಿತು –ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ
ತುಂಗಭದ್ರಾ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯ 18ನೇ ಗೇಟ್‌ ಅಳವಡಿಕೆಯಾಗುವ ಸ್ಥಳ ಶನಿವಾರ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸಿತು –ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ
Tungabhadra

