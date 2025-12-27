ವಿಜಯನಗರ: ತುಂಗಭದ್ರಾ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗರ್ಡರ್‌ ಅಳವಡಿಕೆ ಕೆಲಸ ಆರಂಭ

<p><strong>ಹೊಸಪೇಟೆ (ವಿಜಯನಗರ)</strong>: ತುಂಗಭದ್ರಾ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 18ನೇ ಕ್ರೆಸ್ಟ್ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಶನಿವಾರ ಗರ್ಡರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಿತು. ಗುರುವಾರ ಎಂಡ್ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸದ ಗರ್ಡರ್ಗಳು ಕೂರುವ ಸ್ಥಳ, ಮತ್ತಿತರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇದ್ದವು. ಶುಕ್ರವಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೊಳಿಸಿ, ಶನಿವಾರ ಕ್ರೇನ್ ಮೂಲಕ ಗರ್ಡರ್ ತಂದಿಡಲಾಯಿತು. ಮೂರು ಗರ್ಡರ್ಗಳನ್ನು ಕೂರಿಸಬೇಕಿದೆ.</p>.<p>‘ಒಂದು ಗೇಟ್ನಲ್ಲಿ 3 ಗರ್ಡರ್ ಸೇರಿ 12 ಭಾಗಗಳಿದ್ದು, ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ತುಂಗಭದ್ರಾ ಮಂಡಳಿ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯ ಕೆ.ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>