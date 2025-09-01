ಸೋಮವಾರ, 1 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictvijayapura
ADVERTISEMENT

ಕೃಷ್ಣೆಗೆ ರೈತರಿಂದ ಬಾಗಿನ ಅರ್ಪಣೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 1 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:12 IST
Last Updated : 1 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:12 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯದ ಹಿನ್ನೀರಿನ ಚಂದ್ರಮ್ಮಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ರೈತ ಮುಖಂಡರು ಕೃಷ್ಣೆಗೂ ಬಾಗಿನ ಅರ್ಪಿಸುವ ಮುನ್ನ ಭಾನುವಾರ ಗಂಗಾಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು

ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯದ ಹಿನ್ನೀರಿನ ಚಂದ್ರಮ್ಮಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ರೈತ ಮುಖಂಡರು ಕೃಷ್ಣೆಗೂ ಬಾಗಿನ ಅರ್ಪಿಸುವ ಮುನ್ನ ಭಾನುವಾರ ಗಂಗಾಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು

Krishna RiverBaagina

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT