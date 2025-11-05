ಬುಧವಾರ, 5 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ: ಮತಗಳ್ಳತನ ವಿರುದ್ಧ ಸಹಿ ಸಂಗ್ರಹ ಅಭಿಯಾನ

ಸಂವಿಧಾನ ಉಳಿಯಬೇಕಾದರೆ ಪಾರದರ್ಶಕ ಚುನಾವಣೆಗಳಾಗಬೇಕು : ಸಚಿವ ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 5 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:34 IST
Last Updated : 5 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:34 IST
ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್  ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಮತಗಳ್ಳತನ ವಿರುದ್ಧ ಸಹಿ‌ ಸಂಗ್ರಹ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿಯಲ್ಲೂ ಚಾಲನೆ‌ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಪಾರದರ್ಶಕ‌ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ಚುನಾವಣೆ ಬಯಸುವ ಎಲ್ಲಾ‌ ಮತದಾರರು ಈ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ‌ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು 
ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ‌ ಸಚಿವ 
Vijayapura

