ಭಾನುವಾರ, 14 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಭೀಮಾ ನದಿ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ: ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ

ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನದಿ ನೀರಿಗೆ ಅಣೆಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
ಎ.ಸಿ.ಪಾಟೀಲ
Published : 14 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:18 IST
Last Updated : 14 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:18 IST
ಭೀಮಾ ನದಿಯ ನೀರಿನ ಹಕ್ಕನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತೇವೆ
ಎಸ್.ಟಿ.ಪಾಟೀಲ (ನಾದ) ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತ
ಭೀಮಾ ನದಿ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬತ್ತಿ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಅದು ಬತ್ತದಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು.
ಸದಾಶಿವ ಪ್ಯಾಟಿ ಹಿಂಗಣಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
