‘ಬ್ರೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ’ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಪ್ರದರ್ಶನ

<p>ವಿಜಯಪುರ: ನಗರದ ಎಂ.ಜಿ.ರಸ್ತೆಯ ಮಿಲನ್ ಆರ್ಕೆಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ‘ಮಲಬಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಡೈಮಂಡ್’ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ‘ಬ್ರೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ’ ಶೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಶೋ ಡಿ.15ರ ವರೆಗೆ ಜರುಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಭಾರತೀಯ ವಿವಾಹಗಳ ಸೊಬಗು, ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ವಧುವಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುವ ಚಿನ್ನ, ವಜ್ರ ಮತ್ತು ಅಮೂಲ್ಯ ರತ್ನಗಳ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಎಲ್ಲ ಚಿನ್ನ, ರತ್ನ, ವಜ್ರ ಆಭರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ 30 ರಷ್ಟು ಕಡಿತ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮಲಬಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>‘ಬ್ರೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ’ ಶೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಜುಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ವಂಶಿಕಾ ಪಾಟೀಲ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.</p>