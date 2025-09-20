ಶನಿವಾರ, 20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
vijayapura
ಚಡಚಣ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅಪೂರ್ಣ: ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ತಿಂಗಳ ಗಡುವು; ರಮೇಶ ಜಿಗಜಿಣಗಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:49 IST
Last Updated : 20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:49 IST
ಚಡಚಣ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಅವ್ಯವಹಾರ ಆಗಿರುವ ಕುರಿತು ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ  ಲೋಕಾಯುಕ್ತಕ್ಕೂ ದೂರು ನೀಡಲಾಗುವುದು.
ರಮೇಶ ಜಿಗಜಿಣಗಿ ಸಂಸದ 
Vijayapura

