ಬುಧವಾರ, 22 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictvijayapura
ADVERTISEMENT

ಚಡಚಣ | ಹುಲಜಂತಿ ಮಾಳಿಂಗರಾಯನ ಜಾತ್ರೆ ಆರಂಭ

ಹಾಲುಮತ ಕಾಶಿಗೆ ಹರಿದು ಬಂದ ಭಕ್ತಸಾಗರ;
ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಕರ್ಜಗಿ
Published : 22 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:32 IST
Last Updated : 22 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:32 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
21ಸಿಡಿಎನ್-02‌ ಮಳಿಂಗರಾಯನ ಭೇಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಗಳು
21ಸಿಡಿಎನ್-02‌ ಮಳಿಂಗರಾಯನ ಭೇಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಗಳು
Vijayapura

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT