ವಿಜಯಪುರ | ಜಿ.ಪಂ.,ತಾ.ಪಂ. ಚುನಾವಣೆಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿ: ಸೌಮ್ಯಾ ರೆಡ್ಡಿ ಕರೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 19 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:54 IST
Last Updated : 19 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:54 IST
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅನೇಕ ಜನಪರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಜನಪರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಜನರ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು.
– ಸೌಮ್ಯಾ ರೆಡ್ಡಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕ 
Vijayapura

