ನಾಲತವಾಡ: ಕಟಾವಿಗೆ ಬಂದ ಕಬ್ಬು, ತೊಗರಿಗೆ ಬೆಂಕಿ

<p><strong>ನಾಲತವಾಡ:</strong> ರಕ್ಕಸಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕಟಾವಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ 25ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಕರೆ ಕಬ್ಬು ಹಾಗೂ ರಾಶಿ ಮಾಡಲು ಹಾಕಿದ್ದ ತೊಗರಿ ತೆನೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡು ಹಾಳಾಗಿದೆ.</p>.<p>ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಬೆಳೆಸಿದ್ದ ಕಬ್ಬನ್ನು ಇನ್ನೇನು ಕಟಾವು ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಕೈಗೆ ಬಂದು ತುತ್ತು ಬಾಯಿಗೆ ಬರದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ರೈತರದ್ದಾಗಿದೆ.</p>.<p>ವೀರಪ್ಪ ಭೀಮಶೆಪ್ಪ ಟಕ್ಕಳಕಿ ಇವರ 6 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ಕಟಾವು ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಹೊಲದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ದಾರಿಹೋಕರು ಬೀಡಿ ಸೇದಿ ಒಗೆದ ಪರಿಣಾಮ ಒಬ್ಬರ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡ ಬೆಂಕಿಯು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಲದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸಾಗಿದೆ.ಶರಣಪ್ಪ ಸಂಗನಬಸಪ್ಪ ಟಕ್ಕಳಕಿಯವರ 5 ಎಕರೆ,ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಭೀ.ಟಕ್ಕಳಕಿಯವರ 6 ಎಕರೆ, ಅಶೋಕ ಹೂಗಾರ ಇವರ 2 ಎಕರೆ ಕಬ್ಬು ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾಗಿದೆ.ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದ 6 ಎಕರೆ ಸಂಗಮೇಶ ನಾಗಪ್ಪ ಟಕ್ಕಳಕಿಯವರ ತೊಗರಿ ರಾಶಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡು ಉರಿದಿದೆ.<br><br> ಕಬ್ಬು ಕಟಾವಿಗೆ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ರವದಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ರಭಸವಾದ ಗಾಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ,ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ಹರಡುವಿಕೆ ತೀವ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಂದಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಲಕ್ಷಾಂತರ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ, ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ದುಡಿದು ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆದಿದ್ದೆವು. ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಕಬ್ಬು ಕಳುಹಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಬೆಂಕಿಯ ಅವಘಡ ನಡೆದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ವರ್ಷದ ದುಡಿಮೆ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆಯೇ ಬೆಂಕಿಗೆ ಆಹುತಿಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ರೈತರು ಸಂಕಷ್ಟ ತೋಡಿಕೊಂಡರು.</p>