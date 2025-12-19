ಶುಕ್ರವಾರ, 19 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictvijayapura
ADVERTISEMENT

ಯುವ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಸಹಾನುಭೂತಿ, ಕರುಣೆ ಮುಖ್ಯ: ಡಾ. ಎಂ. ಕೆ. ರಮೇಶ 

ವಿಜಯಪುರದ ಬಿ. ಎಲ್. ಡಿ. ಡೀಮ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ 13ನೇ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 19 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 13:06 IST
Last Updated : 19 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 13:06 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
VijayapuraConvocation Day

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT