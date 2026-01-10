ಶನಿವಾರ, 10 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictvijayapura
ADVERTISEMENT

ವಿಜಯಪುರ| ರೈತರ ಹಿತರಕ್ಷಿಸುವ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಗತ್ಯ: ಸಚಿವ ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ

ಜೈನಾಪುರದಲ್ಲಿ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 10 ಜನವರಿ 2026, 2:31 IST
Last Updated : 10 ಜನವರಿ 2026, 2:31 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರೈತರಿಗೆ ನೀರು ವಿದ್ಯುತ್ ಉಚಿತ ನೀಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಶೂನ್ಯ‌ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಬೀಜ ಗೊಬ್ಬರ ಪೂರೈಸುತ್ತಿದ್ದು ಸದ್ಬಳಕೆಗೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕು 
ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ ಸಚಿವ 
FarmersVijayapura
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT