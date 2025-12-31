ಬುಧವಾರ, 31 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ವಿಜಯಪುರ: ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜು, ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸರ ನಿಯೋಜನೆ

ಬಂದೋಬಸ್ತ್‌ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ 987 ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ
ಬಸವರಾಜ ಸಂಪಳ್ಳಿ
Published : 31 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:55 IST
Last Updated : 31 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:55 IST
ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಿಂಬರಗಿ
ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಿಂಬರಗಿ
ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಹಕಾರವೇ ಶಾಂತಿಪೂರ್ಣ ಆಚರಣೆಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ 
ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಿಂಬರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್‌ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ವಿಜಯಪುರ
New yearVijayapura

