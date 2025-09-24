ಬುಧವಾರ, 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಭೋರ್ಗರೆದ ಮಳೆ: ತುಂಬಿ ಹರಿದ ನದಿ, ಹಳ್ಳ, ಕೊಳ್ಳ...

ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಮಳೆ: ಜಲಾಶಯದಿಂದ ನೀರು
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:33 IST
Last Updated : 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:33 IST
ಚಡಚಣದ ಹೊರ ವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಪಠಾಣಸಾಬ್ ಹಳ್ಳದ ಗೇಟ್‌ ಮುಚ್ಚಲಾದ ಪರಿಣಾಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಶಾಂತಿನಗರ ಬಡಾವಣೆಯ ಹಲವಾರು ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿದೆ
ಚಡಚಣದ ಹೊರ ವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಪಠಾಣಸಾಬ್ ಹಳ್ಳದ ಗೇಟ್‌ ಮುಚ್ಚಲಾದ ಪರಿಣಾಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಶಾಂತಿನಗರ ಬಡಾವಣೆಯ ಹಲವಾರು ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿದೆ
Vijayapura

