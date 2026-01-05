ಸೋಮವಾರ, 5 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictvijayapura
ADVERTISEMENT

ಇಂಡಿ-ಆಲಮೇಲ ರಸ್ತೆ ದುರವಸ್ಥೆ: ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಕಂಟಕ

ಎ.ಸಿ.ಪಾಟೀಲ
Published : 5 ಜನವರಿ 2026, 4:34 IST
Last Updated : 5 ಜನವರಿ 2026, 4:34 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇಂಡಿ-ಆಲಮೇಲ 30 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 24 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ರಸ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 8 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 18 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ರಸ್ತೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡಲಾಗುವದು.
- ದಯಾನಂದ ಮಠ, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಇಂಡಿ 
ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರರ ಟೊಂಕ ಮುರಿಯುವದರೊಳಗಾಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಇಂಡಿ_ ಆಲಮೇಲ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಪುಣ್ಯ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಿ.   
-  ಮಂಜುನಾಥ ಬಿರಾದಾರ, ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರ
ಇಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾದ (ಕೆಡಿ) ಬಳಿಯ ಸೇತುವೆಯ ಮೇಲಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣ ರಾಡುಗಳು ತೆರೆದುಕೊಂಡಿರುವದು. ್ತ 
ಇಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾದ (ಕೆಡಿ) ಬಳಿಯ ಸೇತುವೆಯ ಮೇಲಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣ ರಾಡುಗಳು ತೆರೆದುಕೊಂಡಿರುವದು. ್ತ 
Vijayapura

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT