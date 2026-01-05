ಇಂಡಿ-ಆಲಮೇಲ ರಸ್ತೆ ದುರವಸ್ಥೆ: ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಕಂಟಕ

<p><strong>ಇಂಡಿ :</strong> ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯದ ಪಂಡರಾಪುರ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಾಣಗಾಪುರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಮಧ್ಯದ ಇಂಡಿ-ಆಲಮೇಲ 30 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ರಸ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹದಗೆಟ್ಟಿದ್ದು, ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅತೀವ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ. ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಓಡಾಟಕ್ಕೂ ಕೂಡಾ ಬಾರದಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಶಾಸಕ ಯಶವಂತರಾಯಗೌಡ ಪಾಟೀಲರ ಶ್ರಮದಿಂದ 30 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 8 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣದ ಜೊತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 22 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ರಸ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ತುಂಬಿದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಗಳು, ಲಾರಿಗಳ ಓಡಾಟದಿಂದ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ದ ರಸ್ತೆಯೂ ಕೂಡಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾಳಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅಹವಾಲು ಕೇಳಿದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೊಣಕಾಲುದ್ದ ತಗ್ಗು ಬಿದ್ದಿರುವ ಗುಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಗರಸು ಸುರಿದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆ ಗರಸು ಕೇವಲ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಹಾರಿಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಮೊದಲಿನ ಸ್ಥಿತಿಯೇ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ರಸ್ತೆಯ ಗುಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ಗರಸಿನಿಂದ ಹಾರುತ್ತಿರುವ ಧೂಳು ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದ ಜಮೀನಿಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಪಕ್ಕದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿದ್ದ ತೊಗರಿ, ಹತ್ತಿ, ಗೋಧಿ, ಜವೆ, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಮುಂತಾದ ಬೆಳೆಗಳು ಹಾಳಾಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ರೈತರು ದೂರು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಸೇತುವೆಗಳ ಮೇಲೆ ರಸ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾಳಾಗಿ ಸೇತುವೆಯ ಸ್ಲ್ಯಾಬಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಿದ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡುಗಳು ತೆರೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ವಾಹನಗಳು ಸಂಚರಿಸುವಾಗ ತೆರೆದು ಸೆಟೆದು ನಿಂತಿರುವ ರಾಡುಗಳು ಟೈರ್ ಗೆ ಚುಚ್ಚಿ ವಾಹನಗಳು ಪಂಚರ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಸೇತುವೆಗಳ ಮೇಲೆ ವಾಹನಗಳು ಸಂಚರಿಸಬೇಕಾದರೆ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಮೈ ತುಂಬಾ ಕಣ್ಣುಗಳು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ವಾಹನ ಪಂಚರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಡಾಡುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಟೊಂಕ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವರ ಟೊಂಕದ ಕೀಲುಗಳು ಬೇರ್ಪಡೆಯಾಗುತ್ತವೆ.</p>.<p>ಇನ್ನು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದ ಮೇಲೆ ಸಂಚರಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ಬಿದ್ದ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ದ್ವಿಚಕ್ರವಾಹನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಕಬ್ಬು ತುಂಬಿದ ಎರಡು ಟ್ರ್ಯಾಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಗಳು ತೂಕದ ಮೇಲೆ ಚಲಾಯಿಸಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ವ ಆಯ ತಪ್ಪಿದರೂ ಕೂಡಾ ಪಲ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಕಾರಣ ಈ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಕೂಡಲೇ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><blockquote>ಇಂಡಿ-ಆಲಮೇಲ 30 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 24 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ರಸ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 8 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 18 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ರಸ್ತೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡಲಾಗುವದು.</blockquote><span class="attribution">- ದಯಾನಂದ ಮಠ, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಇಂಡಿ </span></div>.<div><blockquote>ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರರ ಟೊಂಕ ಮುರಿಯುವದರೊಳಗಾಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಇಂಡಿ_ ಆಲಮೇಲ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಪುಣ್ಯ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಿ. </blockquote><span class="attribution">- ಮಂಜುನಾಥ ಬಿರಾದಾರ, ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರ</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>