ವಿಜಯಪುರ: ಭೂ ಮಾಲೀಕರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಖೊಟ್ಟಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಮತ್ತು ನಕಲಿ ಭೂಮಾಲೀಕರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, ಆದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕಬಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ 25 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖಾ ತಂಡ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.

ನಗರದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಿಂಬರಗಿ, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2022 ರಿಂದ 2024ರವರೆಗೆ ನಡೆದ ಒಟ್ಟು 27 ಭೂ ಕಬಳಿಕೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ, ಅದರಲ್ಲಿ 25 ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 200 ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ದೋಷಾರೋಪ ಪಟ್ಟಿ (ಚಾರ್ಜ್ ಸೀಟ್) ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

25 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ 158 ಎಕರೆ 13 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನು ಹಾಗೂ 9 ಎನ್ಎ ಪ್ಲಾಟ್ಗಳನ್ನು ಮೋಸ ಹೋಗಿದ್ದ ಭೂಮಾಲೀಕರ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ ಎರಡು ಪ್ರಕರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ 'ಬಿ' ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

9 ಮುಖ್ಯ ಆರೋಪಿಗಳು:

ಭೂ ಕಬಳಿಕೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಕಸ್ತೂರಿ ಕಾಲೊನಿಯ ಸುಧಾಕರ ಕಮಲಾಕರ, ಬಂಜಾರಾ ನಗರ ಕಾಶಿನಾಥ ರಾಠೋಡ, ಇಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳಗುಣಕಿಯ ಭೀಮರಾಯ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ಚಡಚಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಧೂಳಖೇಡದ ಸುಧಾಕರ ಚರಾಟೆ, ವಿಜಯಪುರದ ಬಾಂಡ್ ರೈಟರ್ ದತ್ತಾತ್ರೆಯ ಶಿವಶರಣ, ರಫೀಕ್ ಲತೀಫ ತುರ್ಕಿ, ನಾಗಪ್ಪ ಕೊಲಕಾರ, ಬಾಪು ಕ್ಷೀರಸಾಗರ, ಸಾಂಗ್ಲಿಯ ಬಾಬುರಾವ್ ಕೋಳಿ ಅವರು ಗ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಭೂ ಕಬಳಿಕೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಆರೋಪಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಯಾವ ರೀತಿ ಮೋಸ:

ಬಹುತೇಕ ಆರೋಪಿಗಳು ಜಮೀನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಕಮಿಷನ್ ಪಡೆಯುವ ಏಜೆಂಟರು ಹಾಗೂ ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ರೈಟರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾರು ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಆ ಜಮೀನುಗಳು ಎಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು, ಅವುಗಳ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತಾವೇ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದರು.

ವಯಸ್ಸಾದವರು, ಒಂಟಿಯಾಗಿ ವಾಸವಾಗಿರುವವರು ಮತ್ತು ಊರಲ್ಲಿ ಇರದೇ ಇರುವವರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಭೂಮಿ ಕಬಳಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಆರೋಪಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ವಯಸ್ಸಾದ ನಿರ್ಗತಿಕ ಮತ್ತು ಬಡವರನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಅವರಿಗೆ ಹಣದ ಆಮಿಷ ಒಡ್ಡಿ ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು, ಮೂಲ ಮಾಲೀಕರ ಹೆಸರನ್ನು ಬಡವರ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗತಿಕರ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಲೀಕರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದರು.

ಬಡವರು, ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ತಾವೇ ಜಮೀನು ಮಾಲೀಕರು ಎಂದು ಮೂಲ ಜಮೀನು ಮಾಲೀಕರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿಸಿ, ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಕಲಿಯಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದರು.

ನಕಲಿಯಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಮಾಲೀಕರಿಂದ ಜನರು ಜಮೀನನ್ನು ಖರೀದಿಸದೇ ಇದ್ದಾಗ ತಮ್ಮ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿಯೇ ಒಬ್ಬನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡು, ನಂತರ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಬೇರೆ ಜನರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಹಾಕಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಬಾಂಡ್ ರೈಟರ್ಗಳು ಮೋ