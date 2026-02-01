ಭಾನುವಾರ, 1 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಭೂ ಕಬಳಿಕೆ; 200 ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಚಾರ್ಜ್‌ಸೀಟ್‌: ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಿಂಬರಗಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 1 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:21 IST
Last Updated : 1 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:21 IST
ಜಮೀನು ನಿವೇಶನ ಖರೀದಿ ವೇಳೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕು. ಇಂತಹ ಭೂಕಬಳಿಕೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಡೆದಿದ್ದರೇ ಸಮೀಪದ ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಬೇಕು.
ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಿಂಬರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್‌ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ವಿಜಯಪುರ
PoliceCrime

