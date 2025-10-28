ಮಂಗಳವಾರ, 28 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ವಿಜಯಪುರ|ಅಪ್ಪಾಜಿ ನಾಡಗೌಡರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಕೇಳುವ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ: ಶಾಸಕ ಯಶವಂತರಾಯಗೌಡ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 28 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:01 IST
Last Updated : 28 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:01 IST
ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಬಡವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲವಾಗಿವೆ. ಇದನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯಲು ಆಗದು. ಜೊತೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೊಂಚ ಹಿನ್ನೆಡೆಯಾಗಿರುವುದನ್ನೂ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ
ಯಶವಂತರಾಯಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಇಂಡಿ ಶಾಸಕ 
PoliticsVijayapura

