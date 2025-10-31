ಶುಕ್ರವಾರ, 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ| ಶಾಸಕರ ಮನೆ ಎದುರಿನ ಉದ್ಯಾನ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ

ಶಂಕರ ಈ. ಹೆಬ್ಬಾಳ
Published : 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:55 IST
Last Updated : 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:55 IST
ಪಟ್ಟಣದ ನಾಲ್ಕು ಉದ್ಯಾನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಆಟದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಶಾಸಕರು ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ದುರಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಪುರಸಭೆಯಿಂದ ಮಾಡಲಾಗುವುದು
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಿರಾದಾರ ಪುರಸಭೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ
parkProblem

