ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ: ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಲವು ವಿಘ್ನ

ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಯ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜನೆಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 25 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 3:04 IST
Last Updated : 25 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 3:04 IST
ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ 120 ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಳ್ಳಿಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ದೊಡ್ಡದಿದ್ದಾಗ 150 ಮನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಶಿಕ್ಷಕರಿದ್ದರೂ ಅವರಿಗೆ 120ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ತಾಂತ್ರಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಗರ್ಭಿಣಿಯರು,ವಯೋವೃದ್ಧರನ್ನು ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ.
ಕೀರ್ತಿ ಚಾಲಕ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌
ತಾಂತ್ರಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಆಯಾ ಕರ್ತವ್ಯದ ಶಾಲೆಯಿರುವ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲು ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದಿಂದ ಸಚಿವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.  ಸೂಪರವೈಸರಗಳಿಗೆ ಸಮೀಕ್ಷೆದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.ಆದರೆ ಸಮೀಕ್ಷೆದಾರರಿಗೆ ಮನೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ.
-ಎನ್.ಎಸ್.ತುರುಡಗಿ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಫೋಟೋ:24-ಎಂ.ಬಿ.ಎಲ್‌01ಎ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಪಟ್ಟಣದ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11.30ರವರೆಗೂ ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದ ಸಮೀಕ್ಷೆದಾರರು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟರು.
Vijayapura

