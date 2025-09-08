ಸೋಮವಾರ, 8 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ನಾಲತವಾಡ | ನಾಲೆ ಮಣ್ಣು ಕುಸಿದರೂ ಬಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು!

ಅಮರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರದ ಸೀಳುಗಾಲುವೆ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ 13-ಎ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:37 IST
Last Updated : 8 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:37 IST
ನಾಲತವಾಡ ಸಮೀಪದ ಚಿಮ್ಮಲಗಿ ಏತನೀರಾವರಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲುವೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಸೀಳುಗಾಲುವೆ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ 13-ಎ ಕಾಲುವೆ ಒಡೆದಿದ್ದು ರೈತರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲದಾಗಿದೆ.
Vijayapura

