ಆಲಮಟ್ಟಿ: ಮುಂದುವರಿದ ಹೊರಹರಿವು

1,07,573 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಇದ್ದ ಒಳಹರಿವು 1,05,388 ಕ್ಯೂಸೆಕ್‌ಗೆ ಇಳಿಕೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 30 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:44 IST
Last Updated : 30 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:44 IST
ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯದ ಎಲ್ಲಾ 26 ಗೇಟ್ ಗಳು ಹಾಗೂ ಜಲಾಶಯದ ಬಲಭಾಗದ ಆಲಮಟ್ಟಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕ ಸೇರಿ 1.20 ಲಕ್ಷ ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರನ್ನು ನದಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸೋಮವಾರದ ದೃಶ್ಯ
Vijayapura

