ಗುರುವಾರ, 5 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ವಿಜಯಪುರ | ಗ್ರಾಮಾವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಡಿಒಗಳ ಪಾತ್ರ ಮುಖ್ಯ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 5 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:21 IST
Last Updated : 5 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:21 IST
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬರುವ ರೋಗಿಗಳೊಡನೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಹಕಾರ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ವರ್ತಿಸಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಬೇಕು. ಉತ್ತಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಬೇಕು
ರಿಷಿ ಆನಂದ್‌ ಸಿಇಒ ಜಿ.ಪಂ. ವಿಜಯಪುರ
VijayapuraDevelopment

