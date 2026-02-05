ಗುರುವಾರ, 5 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ | ಸಾಕಾರಗೊಳ್ಳದ ‘ಪ್ರಜಾಸೌಧ’ ಕಟ್ಟಡ; ತಪ್ಪದ ಅಲೆದಾಟ

ಬಸವರಾಜ ಎಸ್.ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ
Published : 5 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:13 IST
Last Updated : 5 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:13 IST
ನಿಡಗುಂದಿ ಪಟ್ಟಣದ ಪಿಎಂಶ್ರೀ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ತಾ.ಪಂ. ಕಾರ್ಯಾಲಯ 
ನಿಡಗುಂದಿ ಪಟ್ಟಣದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಬಳಿ ಸುಮಾರು 6 ಎಕರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಸೌಧ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ತಯಾರಾಗಿದೆ. ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಶೀರ್ಘ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗುವುದು
ಎ.ಡಿ. ಅಮರಾವದಗಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ನಿಡಗುಂದಿ 
ಕೊಲ್ಹಾರ ಪಟ್ಟಣದ ಎನ್‌ಟಿಎಸ್ ಶಾಲಾ ಮೈದಾನದ 1 ಎಕರೆ 32 ಗುಂಟೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ‘ಪ್ರಜಾಸೌಧ’ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬುಹುಮತದೊಂದಿಗೆ ಠರಾವು ಪಾಸಾಗಿದೆ 
ವಿರೇಶ ಹಟ್ಟಿ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೊಲ್ಹಾರ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ
ಕೊಲ್ಹಾರ ನಿಡಗುಂದಿ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗದೇ ಜನ ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ‘ಪ್ರಜಾಸೌಧ’ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು
ಈರಣ್ಣಗೌಡ ಕೋಮಾರಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೊಲ್ಹಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ‌ 
