ಗುರುವಾರ, 18 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಚಡಚಣ | ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ದರೋಡೆ: ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು

ತನಿಖೆಗೆ 8 ತಂಡ ರಚನೆ: ಶೀಘ್ರ ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ:ಎಸ್‌.ಪಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಿಂಬರಗಿ ಭರವಸೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 18 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:07 IST
Last Updated : 18 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:07 IST
Vijayapurabank robbery

