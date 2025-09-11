<p><strong>ಸಿಂದಗಿ</strong>: ದಿ ಸಿಂದಗಿ ಪಟ್ಟಣ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೆ.20ರಂದು ಷಷ್ಠ್ಯಿಪೂರ್ತಿ(61ನೇ ವರ್ಷ) ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ₹50 ಲಕ್ಷ ಸಾಲವನ್ನು ₹1 ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು. ಬಡ್ಡಿ ಕೇವಲ ಶೇ 1ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಆಕರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಈಗಾಗಲೇ ಆರು ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಶಾಖೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶರಣಪ್ಪ ವಾರದ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 2024-25ನೇ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಟ್ಟು 8079 ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ₹5.16 ಕೋಟಿ ಶೇರು ಬಂಡವಾಳ, ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸ್ವಂತ ನಿಧಿಗಳು ₹11.75 ಕೋಟಿ ತಲುಪಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ₹16.91 ಕೋಟಿ ಸ್ವಂತ ಬಂಡವಾಳ ಇದೆ. ₹108 ಕೋಟಿ ಠೇವಣಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಿತರಿಸಿದ ಸಾಲ ₹72 ಕೋಟಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಈ ಬಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎನ್ಪಿಎ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವರ್ಷಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ₹9.54 ಕೋಟಿ ಎನ್ಪಿಎ ಸಾಲಗಳಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ಎನ್ಪಿಎ ಶೇ 13.26 ಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಬಾಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿದೆ. ಒಟ್ಟು ₹44.50 ಕೋಟಿ ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಯಮಗಳಂತೆ ಸಿಆರ್ಆರ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ಎಲ್ಆರ್ ಅನುಪಾತಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಪಾಲಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಸಿಆರ್ಆರ್ ಕನಿಷ್ಠ ಶೇ 9ರಷ್ಟಿರಬೇಕಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶೇ 16.51 ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆರು ಶಾಖೆಗಳು ಲಾಭದಲ್ಲಿವೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿದ ನಂತರ ₹1.1 ಕೋಟಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಗ್ರಾಹಕರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ‘ಎ’ ಗ್ರೇಡ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಕಾಶ ಕೋರಿ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಷಣ್ಮುಖಪ್ಪ ಸಂಗಮ, ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಸಿಂದಗಿ, ರವಿಕುಮಾರ ನಾಗೂರ, ಸುರೇಶಬಾಬು ಜೋಗೂರ, ಸಿದ್ಲಿಂಗಪ್ಪ ವಡ್ಡೋಡಗಿ, ಬಾಬು ಕಮತಗಿ, ನೀಲಕಂಠ ಗುಣಾರಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಬಸವರಾಜ ದೇವೂರ ಇದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>