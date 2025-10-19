ವಿಜಯಪುರ: ರೈಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ

<p><strong>ಸೋಲಾಪುರ</strong>: ಪಂಢರಪುರದ ಆಷಾಢ ಏಕಾದಶಿ ವಾರಿಗಾಗಿ ಸೋಲಾಪುರ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಮಾಡಿದ ಯೋಜನೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ವಿಭಾಗೀಯ ರೈಲ್ವೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಇಡೀ ಇಲಾಖೆಯು ಸಮನ್ವಯ, ನಿಖರವಾದ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾದ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಮೂಲಕ ವಾರಕರಿಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ, ಸುಗಮ ಮತ್ತು ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ರೈಲ್ವೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಯಶಸ್ವಿ ಯೋಜನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಸೋಲಾಪುರ ರೈಲ್ವೆ ವಿಭಾಗದ ಹಿರಿಯ ವಿಭಾಗೀಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಯೋಗೇಶ ಪಾಟೀಲ ಆಷಾಢ ವಾರಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಪ್ರಶಂಸಾ ಪತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ನಗದು ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದರು .</p>.<p>ಆಷಾಢ ವಾರಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ವಿಭಾಗೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಸ್ವತಃ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪೂರೈಸಿದರು. ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಸೋಲಾಪುರ ರೈಲ್ವೆ ವಿಭಾಗದ ಕೆಲಸವು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸಮರ್ಪಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಯೋಗೇಶ ಪಾಟೀಲ ಅವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದ ನೌಕರರನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಸೋಲಾಪುರ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯು ಈ ವರ್ಷ ಸಾಕಷ್ಟು ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತ್ತು. ಯೋಜನೆಗೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ವಿಧಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳ ಯೋಜನೆ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬುಕಿಂಗ್ ಕೌಂಟರ್, ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೇಮಕಾತಿ, ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು.</p>.<p>ವಿಭಾಗೀಯ ರೈಲ್ವೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ, ಸಹಾಯಕ ವಿಭಾಗೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಸ್ಟರ್, ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಆರ್ಪಿಎಫ್ ಮತ್ತು ಜಿಆರ್ಪಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಇಲಾಖೆ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ವಾರಕರಿಯ ಸೇವೆಗೆ ಅಮೂಲ್ಯ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಜನಸಂದಣಿ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ರೈಲ್ವೆ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಗಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದವು. ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಕಾಣೆಯಾದ ಮಕ್ಕಳ ಸಹಾಯ ಕೇಂದ್ರ ಸಹ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜೀವಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಯಾತ್ರಿಕರಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇದು ರೈಲ್ವೆ ಆಡಳಿತದ ದಕ್ಷತೆಗೆ ಒಂದು ಉಜ್ವಲ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ವಿಭಾಗೀಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಯೋಗೇಶ ಪಾಟೀಲ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20 ವಾಣಿಜ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು, 10 ವಾಣಿಜ್ಯ ಗುಮಾಸ್ತರು ಮತ್ತು 16 ಟಿಕೆಟ್ ಪರೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಸಹಾಯಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕಿ ಕಲ್ಪನಾ ಬನ್ಸೋಡೆ, ಸುದರ್ಶನ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಮತ್ತು ಎ.ಕೆ. ಯಾದವ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>