ಸೋಲಾಪುರ: 2ನೇ ದಿನವೂ ಮುಂದುವರಿದ ನೌಕರರ ಮುಷ್ಕರ

<p><strong>ಸೋಲಾಪುರ</strong>: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರ ನೀತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ, ಸೋಮವಾರದಿಂದಲೇ ಕಂದಾಯ ಖಾತೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ನೌಕರರು ಬೃಹತ್ ಸಂಘರ್ಷ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬುಧವಾರ ಎರಡನೇ ದಿನವೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ನೌಕರರು ಸಾಮೂಹಿಕ ರಜೆ ಆಂದೋಲನ ನಡೆಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿವೆ.</p>.<p>ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಮಂಡಳಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ತಲಾಟಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ದೂರುಗಳು ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಸಚಿವ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಬಾವನಕುಳೆ ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಮಂಡಳಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ತಲಾಟಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಕ್ರಮದ ವಿರುದ್ಧ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ನೌಕರರು ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸೋಲಾಪುರ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಮಂಡಳಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ತಲಾಟಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟು, ಬುಧವಾರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ನೌಕರರು ಆಂದೋಲನ ನಡೆಸಿದರು. ತಲಾಟಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಅಮಾನತು ಕ್ರಮವನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದು ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ನೌಕರರು ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಆಂದೋಲನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಆಂದೋಲನದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಲಾಡಕಿ ಬಹಿಣ್ ಯೋಜನೆ, ಈ-ಕೆವೈಸಿ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಪತ್ತು ಪರಿಹಾರ, ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಯೋಜನೆ, ಎಲ್ಲಾ ವಿಧದ ದಾಖಲೆಗಳು, ಮತದಾರ ನೋಂದಣಿ, ವರ್ಗಾವಣೆ, ರಾಜಶಿಷ್ಟಾಚಾರ, ವಿವಿಧ ಆಯೋಗಗಳ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುವ ಸಂಜಯ ಗಾಂಧಿ ಯೋಜನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿವೆ.</p>