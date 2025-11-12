ಬುಧವಾರ, 12 ನವೆಂಬರ್ 2025
district
ಸಿಂದಗಿ| ವಶೀಲಿಬಾಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿಲ್ಲ: ಅರವಿಂದ ಮನಗೂಳಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 12 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:38 IST
Last Updated : 12 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:38 IST
ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೇವೆ ಸಾರ್ಥಕ ಭಾವ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಸಿಂದಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಜನತೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಬಿರೋಷನ್ ಪ್ರಕಾಶನ ನೀಡಿದ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಗೌರವ ಧನ್ಯತಾಭಾವ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ
ಹ.ಮ.ಪೂಜಾರ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು
ಹ.ಮ.ಪೂಜಾರ ಅವರು ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಗಟ್ಟಿಧ್ವನಿ. ಇವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ ವಿಷಯಗಳಾಗಿವೆ
ಎನ್.ಎಂ.ಬಿರಾದಾರ ವಿಜಯಪುರ ಚಾಣಕ್ಯ ಕರಿಯರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ
AwardSindagi

