ಸಿಂದಗಿ | ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು; ಬಿರಾದಾರ ಸಲಹೆ

<p><strong>ಸಿಂದಗಿ</strong>: 'ಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ಅಗಾಧವಾದ ಶಕ್ತಿ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು. ಸಾಧನೆಗೆ ಪುಸ್ತಕವೇ ಸಾಧನ' ಎಂದು ವಿಜಯಪುರ ಚಾಣಕ್ಯ ಕರಿಯರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಎನ್.ಎಂ.ಬಿರಾದಾರ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಸಾರಂಗಮಠದ ಪದ್ಮರಾಜ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆರ್.ಡಿ.ಪಾಟೀಲ ಕಲಾ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನ ವತಿಯಿಂದ ಶನಿವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮೇಳನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>26ನೆಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ವಿಜಯಪುರ ಚಾಣಿಕ್ಯ ಕರಿಯರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇದು ಸಿಂದಗಿ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಚಾಲನೆಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಉಚಿತವಾಗಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡ 2 ಸಾವಿರ ಮಹಿಳೆಯರು, ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರು ಉದ್ಯೋಗವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ವಿಧವೆಯರಿಗೆ, ವಿಚ್ಚೇದಿತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ, ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಿಜಯಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ, ಸಿಂದಗಿ ಆರ್.ಡಿ.ಪಾಟೀಲ ಕಾಲೇಜು ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಟಿ.ಎಸ್.ಸುಲ್ಪಿ ಮಾತನಾಡಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾಧಕರನ್ನು ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಮೊಬೈಲ್ ಗೀಳು ಕೈಬಿಟ್ಟು ಸಜ್ಜನರ ಸಹವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಗುರಿ ಸಾಧನೆಗೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಾರಂಗಮಠದ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ವಿಶ್ವಪ್ರಭುದೇವ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಪ್ರಭು ಸಾರಂಗದೇವ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕಾಲೇಜಿನ ಸಾಧಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಗಣೇಶ.ಎಸ್ (ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಕುಸ್ತಿಪಟು), ರಜೀಯಾ ಬೇಗಂ (ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ), ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಂದಶೆಟ್ಟಿ (ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರ) ಮತ್ತು ಮಲಕಣ್ಣ ತಳವಾರ ( 2025ನೆಯ ಸಾಲಿನ ಪಿಯು ದ್ವಿತೀಯ ಕಲಾ ವಿಭಾಗದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟಕ್ಕೆ 9ನೆಯ ರ್ಯಾಂಕ್) ಇವರನ್ನು ಪೂಜ್ಯರು ಗೌರವಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಬಿ.ಎಂ.ಸಿಂಗನಳ್ಳಿ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸಮ್ಮೇಳನದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವರಾಜ ಜಮಾದಾರ, ಪ್ರಧಾನಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುಪ್ರಿತಾ ಮಾವೂರ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ನಿಖಿತಾ ಪೂಜಾರಿ, ಸೃಷ್ಠಿ ರೋಡಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು.</p>