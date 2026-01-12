ಸೋಮವಾರ, 12 ಜನವರಿ 2026
ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ | ₹ 4.90 ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗೆ ಘಟಕ, ನಿಲ್ದಾಣ ಸುಧಾರಣೆ-ಶಾಸಕ ನಾಡಗೌಡ

ನೂತನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಶಾಸಲ ಜಮೀನು ಪರಿಶೀಲನೆ: ಘಟಕ ಸ್ಥಳಾಂತರದ ಚಿಂತನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 12 ಜನವರಿ 2026, 6:14 IST
Last Updated : 12 ಜನವರಿ 2026, 6:14 IST
ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ: ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಶಾಸಕ ನಾಡಗೌಡರು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಸಾರಿಗೆ ಘಟಕ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು.
ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ: ನೂತನ ಸಾರಿಗೆ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಗುರ್ತಿಸಿರುವ ಹಡಲಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನಿನ ನೋಟ.
