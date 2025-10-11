ಶನಿವಾರ, 11 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictvijayapura
ADVERTISEMENT

ಆಲಮಟ್ಟಿ | ಭೂಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿತ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ

ಕೃಷ್ಣಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆ ಹಂತ 3
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 11 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:44 IST
Last Updated : 11 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:44 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶದಿಂದ ಯುಕೆಪಿಯ ಕಗ್ಗಂಟಾಗಿರುವ ಹಾಗೂ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿದು ಇಡೀ ಯುಕೆಪಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಚುರುಕು ದೊರೆಯಲಿದೆ
–ಜಿ.ಸಿ. ಮುತ್ತಲದಿನ್ನಿ ಸಂಚಾಲಕ ಕೃಷ್ಣಾ ತೀರ ಮುಳುಗಡೆ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೇನಾಳ
Vijayapura

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT