ವಿಜಯಪುರ | ಹೋರಾಟಗಾರರ ಅವಮಾನ: ಶಾಸಕ ಯತ್ನಾಳ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ದಹನ- ಆಕ್ರೋಶ

ವಿಜಯಪುರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಆಕ್ರೋಶ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 10 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:50 IST
Last Updated : 10 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:50 IST
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಲೋಣಿ
ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಿದ ಶಾಸಕ ಯತ್ನಾಳಗೆ ದಿಕ್ಕಾರ ಈ ಕೂಡಲೇ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ವಾಪಾಸ್ಸು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಬೇಕು  
–ಅರವಿಂದ ಕುಲಕರ್ಣಿ ರೈತ ಮುಖಂಡ
