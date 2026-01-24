ಶನಿವಾರ, 24 ಜನವರಿ 2026
ವಿಜಯಪುರ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ: ಜನಕ್ಕೆ ‘ಹೊರೆ’ಯಾಗದ, ಹೊಸತೇನೂ ಇಲ್ಲದ ಬಜೆಟ್‌

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 24 ಜನವರಿ 2026, 2:20 IST
Last Updated : 24 ಜನವರಿ 2026, 2:20 IST
ವಿಜಯಪುರ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ 2026–27ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಜೆಟ್‌  ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯರು 
ಮೇಯರ್‌ ಎಂ.ಎಸ್‌. ಕರಡಿ ಮಂಡಿಸಿರುವ ಬಜೆಟ್‌ ಯಾವುದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಹೊಸತೂ ಇಲ್ಲ ಸಮಧಾನಕರವಾದ ಬಜೆಟ್‌ ಅಲ್ಲ
ದಿನೇಶ ಹಳ್ಳಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಸದಸ್ಯ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಿಜಯಪುರ
ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಪ್ರತಿ ವಾರ್ಡ್‌ಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿರುವ ಅನುದಾನ ಏತಕ್ಕೂ ಸಾಲದು. ಪ್ರತಿ ವಾರ್ಡ್‌ಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹ 50 ಲಕ್ಷ ಮೀಸಲಿಡಬೇಕು
ಅಶೋಕ ನ್ಯಾಮಗೊಂಡ ಸದಸ್ಯ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ವಾಸ್ತವ ಬಜೆಟ್‌ ಇದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಜಾಹೀರಾತು ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು. ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ವಾಹನ ಬಳಕೆಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಬೇಕು
ರಾಜು ಮಗ್ಗಿಮಠ ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯ
ಬಜೆಟ್‌ ಕಾಗದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೇ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರಲು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು. ನನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಪಾಲಿಕೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆಗಳ ಹರಾಜು ಹಾಕಬೇಕು 
ಶಿವರುದ್ರ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯ
ಮೇಯರ್‌ ಕರಡಿಯವರು ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡದೇ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಾರ್ಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಸರಿಸಮನಾಗಿ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 
ಸಪ್ನಾ ಕಣಮುಚನಾಳ ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯೆ
ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನೀರಿಲ್ಲದೇ ಒಣಗುತ್ತಿವೆ. ನೀರೊದಗಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ಟ್ಯಾಂಕರ್‌ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು 
ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಬಿರಾದಾರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯ
BudgetVijayapura

