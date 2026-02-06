ಶುಕ್ರವಾರ, 6 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಹದಗೆಟ್ಟ ಮರಾಠ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ ಎದುರು ರಸ್ತೆ

ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಡಾಂಬರ್‌ ತೇಪೆ ಬಳಿಯುವ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಸವರಾಜ ಸಂಪಳ್ಳಿ
ಬಸವರಾಜ ಸಂಪಳ್ಳಿ
Published : 6 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:09 IST
Last Updated : 6 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:09 IST
ಅತಾವುಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಲ್‌ನಿಂದ ಮನಗೂಳಿ ಅಗಸಿ ಕಡೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಹದಗೆಟ್ಟು ಜನ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರ ಇದನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು.
ಲಲಿತಾ ಬಿಜ್ಜರಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ವಿಜಯಪುರ
Vijayapura

