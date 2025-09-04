ಗುರುವಾರ, 4 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictvijayapura
ADVERTISEMENT

ವಿಜಯಪುರ | ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿಗಾಗಿ ಸಿಎಂಗೆ ಮನವಿ, ರ‍್ಯಾಲಿ

ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ನಿರ್ಧಾರ; ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಬೆಂಬಲ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 4 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:18 IST
Last Updated : 4 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:18 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಸಕರು ಸಂಸದರು ಪಿಪಿಪಿಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜು ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಬೇಕು. ಶಾಸಕರು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲೇ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಸಹಭಾಗಿ‌ಯಾಗುವೆ ಎಂದಿದ್ದು ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನ ಸಂಗತಿ.
ಎಚ್.ಟಿ.ಭರತಕುಮಾರ ಸದಸ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಸಂಸ್ಥಾಪನೆ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ವಿಜಯಪುರ
ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸುವುದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರವೇ ಕಾಲೇಜು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ
ಎಸ್.ಎಂ.ನೆರಬೆಂಚಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಪಿಯು ಸೈನ್ಸ್‌ ಕಾಲೇಜು ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ.
VijayapuraGovernment medical collageagainst protest

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT