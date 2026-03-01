ಭಾನುವಾರ, 1 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ವಿಜಯಪುರ | ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮೊದಲ ದಿನ ಸುಸೂತ್ರ

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಅರೆಬಿಕ್  ಭಾಷಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ 1,356 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗೈರು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 1 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 2:46 IST
Last Updated : 1 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 2:46 IST
ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ದೂರಿಗೆ ಆಸ್ಪದ ನೀಡದೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು
ಡಾ.ಆನಂದ.ಕೆಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
