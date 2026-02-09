ಸೋಮವಾರ, 9 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ನೀಡಿ: ಲೇಖಕಿ ಭಾವನಾ ಬೆಳಗೆರೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 9 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:17 IST
Last Updated : 9 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:17 IST
ಹೊರ್ತಿಯ ವಿಜಯಪುರ- ಸೋಲಾಪುರ ಎನ್ ಎಚ್ -52 ರ ದೇಗಿನಾಳ ಕ್ರಾಸ್ ನ ಬಳಿ ಇರುವ ಸರ್ವೋದಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಾಗೂ ಪ.ಪೂ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ 15ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಭಾನುವಾರ ಲೇಖಕಿ ಭಾವನಾ ಬೆಳಗೆರೆ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
