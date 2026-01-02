ಶುಕ್ರವಾರ, 2 ಜನವರಿ 2026
ಬೆಳಗಾವಿ: ಗಾಂಧಿ ಭಾರತ್‌: ಸಮಾರೋಪವನ್ನೂ ಮರೆತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಸರ್ಕಾರ!

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 2 ಜನವರಿ 2026, 4:36 IST
Last Updated : 2 ಜನವರಿ 2026, 4:36 IST
ಬೆಳಗಾವಿಯ ಕೋಟೆ ಕೆರೆಯನ್ನು ₹10 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಗಾಂಧಿ ಹೆಸರು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಹೋಗಿದೆ. ಶೀಘ್ರ ಅದು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ
ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ರೋಷನ್‌, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ, ಬೆಳಗಾವಿ
BelagaviPV Web Exclusive

