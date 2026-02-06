ನೆಹರು ಕುಟುಂಬದವರು ಹುಟ್ಟು ಕಳ್ಳರು, ಗುಜರಾತ್ನಿಂದ ‘ಗಾಂಧಿ’ ಉಪನಾಮವನ್ನು ಕದ್ದೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ‘ಗಾಂಧಿ’ ಹೆಸರಿಗೂ ಹಾಲಿ ಲೋಕಸಭಾ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲವೇ? ಇದ್ದರೆ ಹೇಗೆ?. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಇತರರ ಉಪನಾಮಗಳಲ್ಲಿ ‘ಗಾಂಧಿ’ ಇಲ್ಲವೇ, ಈ ಉಪನಾಮ ಕೇವಲ ಗುಜರಾತ್ಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವೇ?
The claim of Priyanka Gandhi Vadra legally changing her son's name from Rehan Robert Vadra to Rehan Rajiv Gandhi lacks verified evidence from reliable sources. His official name is Raihan Rajiv Vadra, as seen in public records and his social media. Rahul Gandhi did recently urge…