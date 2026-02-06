ಶುಕ್ರವಾರ, 6 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಗಾಂಧಿ ಹೆಸರು ಗುಜರಾತ್‌ಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವೇ? ಹೆಸರಿನ ಮೂಲ ಹುಡುಕುತ್ತಾ...

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 6 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 12:23 IST
Last Updated : 6 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 12:23 IST
ನೆಹರು ಕುಟುಂಬದವರು ಹುಟ್ಟು ಕಳ್ಳರು, ಗುಜರಾತ್‌ನಿಂದ ‘ಗಾಂಧಿ’ ಉಪನಾಮವನ್ನು ಕದ್ದೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ‘ಗಾಂಧಿ’ ಹೆಸರಿಗೂ ಹಾಲಿ ಲೋಕಸಭಾ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲವೇ? ಇದ್ದರೆ ಹೇಗೆ?. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಇತರರ ಉಪನಾಮಗಳಲ್ಲಿ ‘ಗಾಂಧಿ’ ಇಲ್ಲವೇ, ಈ ಉಪನಾಮ ಕೇವಲ ಗುಜರಾತ್‌ಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವೇ?
