PV WEB Exclusive: ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಜಾನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಆಗರ

ಶರಣಪ್ಪ ಆನೆಹೊಸೂರ
Published : 24 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 0:30 IST
Last Updated : 24 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 0:30 IST
ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲಾವಿದ ವೀರಗಾಸೆ ಕುಣಿತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ

ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲಾವಿದ ವೀರಗಾಸೆ ಕುಣಿತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ

ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಜ್ಯೋಗತಿ ಕುಣಿತ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡಿತು

ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಜ್ಯೋಗತಿ ಕುಣಿತ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡಿತು

ಮಸ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಗಲು ವೇಷದ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ರಾಮಾಯಣದ ಯುದ್ಧದ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡಿತು

ಮಸ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಗಲು ವೇಷದ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ರಾಮಾಯಣದ ಯುದ್ಧದ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡಿತು

ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ತತ್ವಪದ ಗಾಯನ ಜರುಗಿತು

 ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ತತ್ವಪದ ಗಾಯನ ಜರುಗಿತು

