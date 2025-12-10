ಬುಧವಾರ, 10 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಯಾದಗಿರಿ: ಖಾಕಿ ಪಡೆ ಬಲವರ್ಧನೆಗೆ ₹ 10 ಕೋಟಿ ಮಂಜೂರು

‘ಸೆನ್’ ಠಾಣೆ, ಕೆಂಭಾವಿ ವಸತಿ ಗೃಹ, ಶ್ವಾನದಳ ಕೇಂದ್ರ, ಔಟ್‌ಪೋಸ್ಟ್‌ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಕೆಕೆಆರ್‌ಡಿಬಿ ಅನುದಾನ ಬಳಕೆ
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನಾಲವಾರ
Published : 10 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:40 IST
Last Updated : 10 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:40 IST
