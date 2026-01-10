ಶನಿವಾರ, 10 ಜನವರಿ 2026
ಸಿಎಂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಮಾಂಸದೂಟ

ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕ್ಷೀರಾಭಿಷೇಕ, ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 10 ಜನವರಿ 2026, 6:12 IST
Last Updated : 10 ಜನವರಿ 2026, 6:12 IST
ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಔತಣಕೂಟದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಜನರು 
yadagiri

